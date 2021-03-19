Українське вино підкорює африканський ринок
Українська виноробна компанія 46 Parallel Wine Group зробила перші поставки на африканський континент. Продукція отримала позитивні відгуки.
Джерело:46 Parallel Wine Group
Українська компанія 46 Parallel Wine Group здійснила експортну поставку своїх вин до африканского континенту. Чергова партія продукції прибула у Нігерію.
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Амбіції компанії – стати візитівкою України на виноробній мапі світу, тому вона орієнтована саме на експорт. Переговори компанії та африканської сторони розпочалися у 2020 році. Перша партія продукції сподобалася споживачам та отримала схвальні відгуки, тому було домовлено про нові партії.
Впродовж останніх років Нігерія стала напрочуд перспективним ринком, де частка імпортного алкоголю збільшилася в декілька разів. В основному нігерійці надають перевагу тихим столовим та ігристим винам.
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