Вже з четверга експортери знизили в портах ціни закупівлі до 8550-8650 гривень/тонна. Переробники продають кукурудзу з доставкою на завод по 8200-8300 гривень/тонна.

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Загалом за сезон Україна вже експортувала 19,8 мільйонів тонн кукурудзи, що на 38% менше минулорічного показника. До кінця сезону потрібно реалізувати ще 3-4 мільйони тонн. Головним покупцем залишається Китай, оскільки ЄС скоротив імпорт кукурудзи до мінімуму на тлі високих цін.

Головним чинником тиску на ціни залишаються прогнози рекордного врожаю пшениці та кукурудзи в новому сезоні.

В Україні стали ловити більше риби. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Україна збільшила вилов риби".