В течение длительного времени "Укрпочта" была единственным почтовым оператором, который мог обеспечить транспортировку пчелопакетов. Хотя "Укрпочта" не является профильной организацией, но имела возможность выделить отдельный транспорт с надлежащими условиями.

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Сейчас за погодных условий и недобросовестности некоторых пчеловодов, которые пакуют насекомых слишком плотно, компания временно приостановила доставку пчел.

Есть аспекты, такие как погодные условия и плотность пчел в пчелопакетах, на которые "Укрпочта" не может влиять, но которые существенно влияют на перевозку насекомых. Именно поэтому "Укрпочта" временно приостанавливает доставку пчел, и информирует об этом заранее, чтобы пчеловоды смогли найти альтернативу сезона 2022 года, – говорится в сообщении.

Впрочем, по просьбе пчеловодов и профильных союзов на период сезона, то есть с мая по октябрь, "Укрпочта" будет перевозить пчелиные матки. Для этого используется специальная упаковка, что имеет размеры 70х35х20 миллиметров и должна быть дополнительно вложена в картонную тару соответствующих размеров, в зависимости от количества упаковок с пчелиными матками с отверстиями для вентиляции. Максимальный размер дополнительной упаковки составляет 340х240х100 миллиметров.

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