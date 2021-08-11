Уманские садоводы вырастили огромную черешню: фотофакт

Уманская фруктовая компания (УФК) подвела итоги сезона: урожай собран далеко не лучший, зато зафиксировано несколько черешневых рекордов.

"Год был очень сложный по погодным условиям, – отчитывается УФК. – Сначала весенние заморозки, потом затяжная холодная весна отложила цветение на 10 – 12 дней и существенно повлияла на урожай. Из-за похолодания и дождей во время цветения один из сортов имел короткий период опыления и как результат – осыпания завязи и низкий урожай. Еще два сорта черешни из-за проблем с серой гнилью потеряли до 60% урожая".

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Однако уманские садоводы делятся и позитивом. Они отмечают, что наиболее поздний сорт черешни принес до 15 тонн урожая с гектара (деревья еще не вышли на полное плодоношение).

Также УФК зафиксировала собственные черешневые рекорды: один из сортов при низком урожае в этом году (около 4 тонн с гектара) принес довольно крупные плоды до 36 – 38 миллиметров.

Зафиксировано даже плод-гигант весом 23 грамма! – радуются аграрии.



Черешня-великан / Фото УФК