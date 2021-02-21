Немецкие селекционеры разработали новый продукт – картофель с низким содержанием углеводов, которая вызвала настоящий ажиотаж среди сторонников здорового образа жизни.

Компания по производству картофеля Europlant Pflanzenzucht GmbH начала предлагать клиентам новые сорта этого овоща, которые поддерживают тенденцию к низкоуглеводому питанию.

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Спрос огромен. Люди, которые ценят низкоуглеводную диету, теперь имеют альтернативу, – утверждает управляющий директор Europlant Йорг Ренатус.

Инновационные сорта фитнес-картофеля (так называют его поклонники) имеют среднее относительное содержание энергии как минимум на 30% ниже, чем в обычной картошки. Эти сорта выращиваются специально отобранными квалифицированными фермерами, сертифицированными по немецким стандартам QS – Quality and Security. Это одна из крупнейших в Европе систем контроля качества продуктов питания от сельских производителей до розничной торговли, которая была основана для мяса и мясных продуктов, а в 2004 году стандарт был распространен на цепочку поставок фруктов, овощей и, собственно, картофеля. Поэтому, продукты могут получить статус "с низким содержанием углеводов" только при условии соблюдения жестких требований законодательства.

Если низкоуглеводный картофель придется по вкусу поклонникам здорового образа жизни, выведением таких сортов займутся основные игроки рынка. Поэтому возникнет новая отрасль картофелеводства в нарямку органического земледелия. Это будет элитный продукт, за выращивание которого вполне могут взяться украинские фермеры – сбыт на европейском рынке гарантирован.

А что в Украине…

Государственный реестр сортов картофеля продолжает пополняться новыми видами. Подробнее читайте в материале Агро24 "В Украине зарегистрировали 85 новых сортов картофеля".