Создали "Серпанок" на Волынской государственной сельскохозяйственной опытной станции Института картофелеводства НААН Украины.

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Новый сорт озимой ржи прошел испытания на всех сортоучастковых станциях Украины, – говорит заведующая лабораторией растениеводства и селекции опытной станции Елена Нечипорук. – "Серпанок" получил сертификат и патент, что дает нам право заниматься его широким размножением. Если традиционно рожь высевалась примерно в 20-х числах сентября – начале октября, то этот сорт можно высевать даже в 20-х числах октября.

Преимущества "Серпанка"

Ученая уверяет, что "Серпанок" – более урожайный и продуктивный, чем предыдущие сорта озимой ржи, которые селекционировала станция. Высота растения 120 – 130 сантиметров, благодаря чему рожь устойчива к вылеганию, а ее потенциальная урожайность – 10 – 11 тонн.

Также "Серпанок" устойчив к болезням, неприхотлив и может расти на кислых почвах, неблагоприятных для пшеницы. Для зоны Полесья этот сорт может стать незаменимой зерновой культурой в севообороте.

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Универсальная культура

"Серпанок" разработали, в первую очередь, для выпечки хлеба, акцентирует внимание заместитель директора по научной работе опытной станции Оксана Пузняк. Но его можно использовать и для откорма животных.

Селекционеры уже в ближайшее время планируют начать выращивание "Серпанка", чтобы через год обеспечить им часть хозяйств.