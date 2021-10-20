В Верховной Раде в начале октября был зарегистрирован проект Закона "О внесении изменений в Таможенный тариф Украины относительно унификации ставок ввозной пошлины на отдельные товары" №6149. Документом предлагается увеличить (или унифицировать) ставки ввозной пошлины для подавляющего большинства СЗР с 0% до 2%.

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Прогнозы и реальность

Инициаторы законопроекта прогнозируют, что увеличение или унификация ставок ввозной пошлины приведет к "упрощению процедуры классификации и ускорению таможенного оформления товаров без осуществления лабораторных исследований".

Но представители бизнеса и эксперты ЕБА считают, что такое "упрощение" маловероятно, поскольку для большинства товарных позиций, по которым классифицируются СЗР, действующая ставка ввозной пошлины составляет 0% и ее повышение до 2% не повлияет на сложность процедуры классификации и скорость работы таможенных инспекторов при проведении оформления. Для этого, очевидно, нужна системная и последовательная реформа таможенной службы, основной целью которой станет сервисность, а не стремление к наполнению государственного бюджета.

На что действительно может повлиять данная инициатива, акцентируют внимание в ЕБА, так это "на развитие нечестной конкуренции на рынке СЗР, поскольку поставит часть международных компаний в неравное положение не только по отношению к местным производителям, но и к международным компаниям-импортерам СЗР, которые будут ввозить продукцию из стран-членов ЕС по ставке 0%". В итоге эта инициатива может негативно повлияет на настроения инвесторов.

Увеличение пошлины – подорожание продукции

Кроме того, увеличение ставки ввозной пошлины будет создавать дополнительную финансовую нагрузку на сельское хозяйство, считают бизнесмены. Ведь, по рассчетам, затраты на обработку 1 гектара земли вырастут в среднем на 0,5 долларов, что, с учетом объема обрабатываемых земель, может составить до 500 миллионов гривен в год. Это, по прогнозам компаний-членов ЕБА, станет причиной подорожания производства большинства сельскохозяйственных культур и, как результат, пищевой продукции. И эта цифра может быть существенно выше, поскольку из-за мирового энергетического кризиса уже с 2022 года основные страны-производители планируют существенное повышение отпускных цен на СЗР. Поэтому "такая законодательная инициатива отразится на кармане каждого украинца", резюмируют в ЕБА.

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