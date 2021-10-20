У Верховній Раді на початку жовтня було зареєстровано проєкт Закону "Про внесення змін до Митного тарифу України щодо уніфікації ставок ввізного мита на окремі товари" №6149. Документом пропонується збільшити (або ж уніфікувати) ставки ввізного мита для переважної більшості ЗЗР з 0% до 2%.

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Прогнози і реальність

Ініціатори законопроєкту прогнозують, що збільшення або уніфікація ставок ввізного мита призведе до "спрощення процедури класифікації та прискорення митного оформлення товарів без здійснення лабораторних досліджень".

Але представники бізнесу і експерти ЄБА вважають, що таке "спрощення" є малоймовірним, бо для більшості товарних позицій, за якими класифікуються ЗЗР, чинна ставка ввізного мита складає 0% і її підвищення до 2% не вплине на складність процедури класифікації та швидкість роботи митних інспекторів під час проведення оформлення. Для цього, очевидно, потрібна системна та послідовна реформа митної служби, основною метою якої стане сервісність, а не прагнення до наповнення державного бюджету.

На що дійсно може вплинути дана ініціатива, акцентують увагу в ЄБА, так це "на розвиток нечесної конкуренції на ринку ЗЗР, оскільки поставить частину міжнародних компаній у нерівне становище не лише по відношенню до місцевих виробників, а й до міжнародних компаній-імпортерів ЗЗР, що ввозитимуть продукцію з країн-членів ЄС зі ставкою 0%". У підсумку зазначена ініціатива може негативно вплине на настрої інвесторів.

Збільшення мита – здорожчання продукції

Крім того, збільшення ставки ввізного мита буде створювати додаткове фінансове навантаження на сільське господарство, вважають бізнесмени. Адже, за розрахунками, затрати на обробку 1 гектару землі зростуть у середньому на 0,5 доларів, що, з урахуванням обсягу оброблюваних земель, може скласти до 500 мільйонів гривень щороку. Це, за прогнозами компаній-членів ЄБА, стане причиною здорожчання виробництва більшості сільськогосподарських культур та, як результат, харчової продукції. І ця цифра може бути суттєво вищою, оскільки через світову енергетичну кризу уже з 2022 року основні країни-виробники планують істотне підвищення відпускних цін на ЗЗР. Тому така законодавча ініціатива відіб’ється на кишені кожного українця, резюмують у ЄБА.

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