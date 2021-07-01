Верховная Рада приняла ключевой закон об аграрном страховании

1 июля 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5104 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой".

Инициатором законопроекта №5104 является премьер-министр Денис Шмыгаль. Он подал его в парламент 18 февраля 2021 года. В конце апреля депутаты приняли этот документ за основу. 1 июля 2021 года Рада приняла его во втором чтении и в целом – "за" проголосовали 311 народных избранников.

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Отвечал за законопроект №5104 в Раде комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Его голова Даниил Гетманцев сразу после голосования написал в своем телеграмм-канале:

Только что Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5104, предусматривающий введение еще одного инструмента поддержки аграриев – страхование с/х продукции с государственной поддержкой. Реализация норм законопроекта обеспечит рост рынка страхования с/х продукции в Украине.

Ключевые положения закона об агростраховании

Законом установлено, что "страхователями признаются юридические лица, физические лица – предприниматели и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования или являются страхователями в соответствии с законодательством Украины".

Законом внесены изменения в Закон Украины "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой", которыми определено:

механизм предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям для страхования сельскохозяйственной продукции;

участников рынка страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, требования к ним, их права и обязанности;

объекты страхования, страховые продукты, страховые риски, страховые случаи, требования к договорам страхования с государственной поддержкой;

информационное обеспечение страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.

Законом определен размер частичного возмещения агропроизводителям страховых платежей (премий) на уровне до 60%, учитывая практику предыдущих периодов действия аналогичных программ поддержки. В то же время предусмотрено, что конкретный размер компенсации будет определяться исходя из возможностей госбюджета в соответствующем порядке использования бюджетных средств.

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Закон внес изменения в Налоговый кодекс

Законом внесены изменения в Налоговый кодекс Украины в части увеличения ставки налога на доход по договорам страхования сельскохозяйственной продукции на 0,5 процентных пункта с целью в дальнейшем направление этих средств на поддержку страхования сельскохозяйственной продукции.