Какие законопроекты рассмотрит Верховная Рада?
- №2064 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по стимулированию развития виноградарства в Украине"
- №6199 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень стосовно вчинення нотаріальних та реєстраційних дій в процесі набуття прав на земельні ділянки"
- №6070 "Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення функцій технічного регулювання у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу"
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