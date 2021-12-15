Верховна Рада розгляне три аграрні законпроєкти
Верховна Рада активно працює над агрозаконами / Фото: УНІАН
Стимулювання виноградарства, набуття земельних ділянок, агротехнічне ругулювання – ці та інші аграрні законопроєкти внесені у повістку нинішнього пленарного тижня Верховної Ради України.
Які законопроєкти розгляне Верховна Рада?
- №2064 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку виноградарства в Україні"
- №6199 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень стосовно вчинення нотаріальних та реєстраційних дій в процесі набуття прав на земельні ділянки"
- №6070 "Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення функцій технічного регулювання у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу"
Новини про аграрне законодавство