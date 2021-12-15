Верховная Рада рассмотрит три аграрных законопроекта

15 декабря 2021 , 12:02
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Источник:

24 канал

Стимулирование виноградарства, приобретение земельных участков, агротехническое регулирование – эти и другие аграрные законопроекты внесены в повестку нынешней пленарной недели Верховной Рады Украины.

Какие законопроекты рассмотрит Верховная Рада?

  • №2064 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по стимулированию развития виноградарства в Украине"
     
  • №6199 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень стосовно вчинення нотаріальних та реєстраційних дій в процесі набуття прав на земельні ділянки"
     
  • №6070 "Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення функцій технічного регулювання у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу"

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