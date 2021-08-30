С февраля по июль 2021 года – в течение 5-й сессии ІХ созыва – Верховная Рада приняла 10 аграрных законопроектов, которые подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

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На сегодня в Комитете по вопросам аграрной и земельной политики ВР находится 268 законопроектов. Среди неотложных, которые депутаты не успели принять во время 5-й сессии, в частности, следующие:

№5650 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно сохранения лесов"

№4461 "О территориях Изумрудной сети"

№3091 "О государственном экологическом контроле"

№5202 "Об организациях водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель"

№5596 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности"

№2765 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране водных биоресурсов и среды их обитания"

№5248 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно одновременного перехода прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект недвижимого имущества, на ней расположеного"

№5119 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего" по упрощению хозяйственной деятельности по производству пива, вин виноградных , вин плодово-ягодных, напитков медовых"

№3774 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству"

№4298 "О внесении изменений в Закон Украины "О местных государственных администрациях" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно реформирования территориальной организации власти в Украине"

№4046 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по стимулированию деятельности фермерских хозяйств"

№3205-2 "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве"

№3969 "О внесении изменений в Водный кодекс Украины относительно уточнения перечня первичных водопользователей"

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