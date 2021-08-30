З лютого по липень 2021 року – протягом 5-ї сесії ІХ скликання – Верховна Рада ухвалили 10 аграрних законопроєктів, які підписав Президент України Володимир Зеленський.

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На сьогодні в Комітеті з питань аграрної та земельної політики ВР знаходиться 268 законопроєктів. Серед нагальних, які депутати не встигли ухвалити під час 5-ї сесії, зокрема, наступні:

№5650 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів"

№4461 "Про території Смарагдової мережі"

№3091 "Про державний екологічний контроль"

№5202 "Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель"

№5596 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності"

№2765 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування"

№5248 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо одночасного переходу прав на земельну ділянку у зв`язку з переходом прав на об’єкт нерухомого майна, який на ній розташовано"

№5119 "Про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" щодо спрощення господарської діяльності з виробництва пива, вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових"

№3774 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству"

№4298 "Про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні"

№4046 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо стимулювання діяльності фермерських господарств"

№3205-2 "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві"

№3969 "Про внесення змін до Водного кодексу України щодо уточнення переліку первинних водокористувачів"

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