В украинских супермаркетах начали устанавливать так называемые "вертикальные фермы" компании Vertical Field.

Израильский стартап Vertical Field, который разработал систему вертикального земледелия, подписал соглашение с международным сельскохозяйственным дистрибьютором Moderntrendo S.R.O. о размещении своих установок в сетях супермаркетов по всей Украине.

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Vertical Field выглядят эстетично

Грунтовые установки Vertical Field состоят из отдельных блоков растений, которые можно перестроить по желанию. В собранном состоянии "ферма" выглядит "зеленой стены". Ее можно устанавливать на предприятиях, в офисах, магазинах, многоквартирных домах – в любом месте, где, например, мало горизонтального пространства, но много стен.

Продукты, выращенные на "вертикальной ферме", не содержат пестицидов, производят меньше отходов, чем традиционное сельское хозяйство, и используют на 90% меньше воды, так как выращиваются в точных количествах в контролируемой среде с более короткими циклами выращивания, – уверяют разработчики Vertical Field.

Кроме того, фермы являются модульными, расширяемыми и перемещаются благодаря полностью автоматизированному управлению урожаем и стерильной средой, они требуют значительно меньшего контакта с людьми.



Сбор урожая на Vertical Field

Сейчас для выращивания предлагаются такие культуры, как салат, базилик, петрушка, капуста и мята.

Выращивайте дома

Есть много вариантов выращивания агропродуктов в помещениях. Один из них предлагает вашему вниманию Агро24 – читайте статью "Современный суперфуд: как фермер в домашних условиях выращивает микрозелень – советы".