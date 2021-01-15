В українських супермаркетах почали встановлювати так звані "вертикальні ферми" компанії Vertical Field.

Ізраїльський стартап Vertical Field, який розробив систему вертикального землеробства, підписав угоду з міжнародним сільськогосподарським дистриб’ютором Moderntrendo S.R.O. про розміщення своїх установок в мережах супермаркетів по всій Україні, повідомляє Еast-fruit

Зверніть увагу! Гігантська лохина оновила рекорд "Книги Гіннеса"



Vertical Field виглядає дуже естетично

Ґрунтові установки Vertical Field складаються з окремих блоків рослин, які можна перебудувати за бажанням. У зібраному стані "ферма" має вигляд "зеленої стіни". Її можна встановлювати на підприємствах, в офісах, магазинах, багатоквартирних будинках – в будь-якому місці, де, наприклад, мало горизонтального простору, але багато стін.

Продукти, вирощені на "вертикальній фермі", не містять пестицидів, виробляють менше відходів, ніж традиційне сільське господарство, і використовують на 90% менше води, бо вирощуються в точних кількостях у контрольованому середовищі з коротшими циклами вирощування, – запевняють розробники Vertical Field.



Збір урожаю на Vertical Field

Крім того, ферми є модульними, розширюваними і переміщуються, з повністю автоматизованим управлінням урожаєм і стерильним середовищем, яке вимагає значно меншого контакту з людьми. Наразі для вирощування пропонуються такі культури, як салат, базилік, петрушка, капуста і м’ята.

Вирощуйте вдома

Є багато варіантів вирощування агропродуктів у приміщеннях. Один з них пропонує вашій увазі Агро24 – читайте статтю "Сучасний суперфуд: як фермер в домашніх умовах вирощує мікрозелень – поради".