Невероятная тыква стала украшением фестиваля и рекордсменом Книги Гиннеса.

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Праздник тыквы проходил 27 сентября в Печчоли. На нем представили странные овощи со всей страны.

Звездой шоу стала огромная тыква весом 1 226 килограммов. Она стала новой самой большой тыквой в мире.



Фермер позирует с самой большой тыквой в мире / Фото Lo Zuccone

Огромный овощ вырастил итальянский фермер Стефано Катрупи. Мужчина получил денежный приз – 3 тысячи евро.

Рекорд собираются зарегистрировать в Книге Гиннеса. Эксперты сообщают, что еще не успели задокументировать огромный овощ, однако собираются сделать это в ближайшее время.

Что и говорить – еще один итальянский рекорд в этом году,

– отмечают организаторы праздника.

Самые большие овощи мира

Книга рекордов Гиннеса обращает внимание не только на тыквы. В перечень крупнейших выращенных растений вошли также:

Картофель весом больше 11 килограммов (Ливан).

65-килограммовый кабачок из Англии.

Крупнейшая в мире капуста из США весом более 34 килограммов.

Великобританский арбуз, который весит 122 килограмма.

Гигантская морковь весом 8,5 килограмма.

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