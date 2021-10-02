Неймовірний гарбуз став окрасою фестивалю та рекордсменом Книги Гіннеса.
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Свято гарбузів проходило 27 вересня у Печчолі. На ньому представили чудернацькі овочі з усієї країни.
Зіркою шоу став величезний гарбуз вагою 1226 кілограмів. Гігант став новим найбільшим гарбузом у світі.
Фермер позує з найбільшим гарбузом у світі / Фото Lo Zuccone
Величезний овоч виростив італійський фермер Стефано Катрупі. Чоловік отримав грошовий приз – 3 тисячі євро.
Рекорд збираються зареєструвати у Книзі Гіннеса. Експерти повідомляють, що ще не встигли задокументувати величезний овоч, проте збираються зробити це найближчим часом.
Що й казати – ще один італійський рекорд цього року,
– зазначають організатори свята.
Найбільші овочі світу
Книга рекордів Гіннеса звертає увагу не тільки гарбузи. У перелік найбільших вирощених рослин увійшли також:
- Картопля вагою понад 11 кілограмів (Ліван).
- 65-кілограмовий кабачок з Англії.
- Найбільша у світі капуста з США вагою понад 34 кілограми.
- Великобританський кавун, який важить 122 кілограми.
- Гігантська морква вагою 8,5 кілограмів.
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