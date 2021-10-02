Весит больше тонны: в Италии вырастили самую большую тыкву в мире
Источник:gonews
Гигантская тыква весом больше тонны стала победителем на Большом фестивале тыкв, что проходит в Италии. Таким овощем-гигантом можно накормить 8 тысяч человек.
Невероятная тыква стала украшением фестиваля и рекордсменом Книги Гиннеса.
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Праздник тыквы проходил 27 сентября в Печчоли. На нем представили странные овощи со всей страны.
Звездой шоу стала огромная тыква весом 1 226 килограммов. Она стала новой самой большой тыквой в мире.
Фермер позирует с самой большой тыквой в мире / Фото Lo Zuccone
Огромный овощ вырастил итальянский фермер Стефано Катрупи. Мужчина получил денежный приз – 3 тысячи евро.
Рекорд собираются зарегистрировать в Книге Гиннеса. Эксперты сообщают, что еще не успели задокументировать огромный овощ, однако собираются сделать это в ближайшее время.
Что и говорить – еще один итальянский рекорд в этом году,
– отмечают организаторы праздника.
Самые большие овощи мира
Книга рекордов Гиннеса обращает внимание не только на тыквы. В перечень крупнейших выращенных растений вошли также:
- Картофель весом больше 11 килограммов (Ливан).
- 65-килограммовый кабачок из Англии.
- Крупнейшая в мире капуста из США весом более 34 килограммов.
- Великобританский арбуз, который весит 122 килограмма.
- Гигантская морковь весом 8,5 килограмма.
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