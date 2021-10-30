Производители винограда и виноделы Одесской области в этом году понесли значительные убытки. Урожай в этом году был аж в 6 раз меньше прогнозируемого.

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Фермерам пришлось собирать виноград раньше сроков из-за того, что он быстро созрел. Урожай был небогат, а главная причина проблемы – засуха.

Не порадовала производителей и цена – стоимость сырья в этом году составила всего 13 – 15 гривен за килограмм.

Несмотря на то, что цена на урожай достаточно низкая, цена на виноматериал практически не поднимается. Очень трудно сопоставить цену винограда, по которой мы вынуждены закупать, и цену, по которой мы реализуем виноматериал,

– рассказал заместитель директора винодельческой "Кринички" Александр Веселык.

Ученые разработали новый способ замораживать продукты, который лучше сохраняет качество и свойства продуктов. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Безопасность и качество: ученые представили новый метод замораживания овощей, фруктов и ягод".