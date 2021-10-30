Виробники винограду та винороби Одеської області цього року зазнали значних збитків. Урожай цього року був аж у 6 разів меншим від того, який прогнозували раніше.

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Фермерам довелося збирати виноград раніше за терміни через те, що він швидко достиг. Врожай був небагатий, а головна причина проблеми – посуха.

Не потішила виробників і ціна – вартість сировини цього року склала лише 13 – 15 гривень за кілограм.

Попри те, що ціна на врожай досить низька, ціна на виноматеріал практично не підіймається. Дуже важко зіставити ціну винограду, по якій ми вимушені закупляти, та ціну, за якою ми реалізовуємо виноматеріал,

– розповів заступник директора виноробні "Кринички" Олександр Веселик.

Вчені розробили новий спосіб заморожувати продукти, який краще зберігає якість та властивості продуктів. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Безпека та якість: вчені представили новий метод заморожування овочів, фруктів та ягід".