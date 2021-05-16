Как объясняют эксперты, шефердия – это облепиха родом из Канады, которая имеет красные ягоды. Довольно часто садоводы покупают ее саженцы, даже не подозревая о различии.

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Шефердия и облепиха очень похожи. Листья у облепихи удлиненные, острые на концах, а у шефердии, хотя и тоже удлиненные, но на концах округлые. Различия заметны уже на стадии плодоношения: оранжевые ягоды облепихи плотно прижаты к ветвям по длине, а ярко-красные в белую крапинку ягоды шефердии собраны в кисти.

В Украине шефердия растет хорошо и показывает хорошую морозостойкость. Плодоносит шефердия регулярно, каждый год старое дерево приносит по 30-40 килограммов плодов. В плодах шефердии витамина С больше, чем в облепихе, из них делают различные напитки и добавляют к десертам.

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