Вылов бычков на Азове начался: какие условия и особенности

15 августа в Азовском море начался промышленный вылов бычков, который продлится до 15 декабря 2021 года.

Согласно Режима рыболовства, в 2021 году в бассейне Азовского моря разрешен лимит для вылова бычков составляет 2400 тонн. Лимит заметно уменьшился по сравнению с прошлым годом – сразу на 1050 тонн. (В то же время, количество механизированных драг, которые можно использовать во время промысла, осталась таким же, как и в прошлом году – 18 единиц.)

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Почему снижен лимит?

Уменьшение лимита для вылова бычков связано со значительным падением их запасов вследствие повышения солености морской воды, что привело к уменьшению нерестовых площадей. Увеличилось у бычков и количество конкурентов по кормам. В частности, их вытесняет калкан, который не только питается одинаковыми организмами, но и охотится на самих бычков. Также в первые 30 суток жизни этого вида мощным конкурентом в питании стали медузы, численность которых значительно возросла в последние годы.

Особые территории вылова бычков

Режим рыболовства также позволяет добывать бычков в 5-километровой прибрежной зоне украинского побережья от Керченского пролива до оконечности Белосарайской косы и от мыса Ахилеон до краю косы Долгой, а также в Таганрогском заливе драгами с ручным и полумеханического способом использования, закидными неводами (волоками), каравками и подъемными ловушками. Общий разрешенный лимит в этих частях Азовского моря достигает 1800 тонн, который разделен на квоты между пользователями.

Кроме того, добывать бычков разрешается ставными неводами и ятырями в заливе Сиваш с 15 августа до 31 октября.

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