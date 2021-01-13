Наказание за загрязнение почвы с 13 января повысилось в несколько раз. Средства, которые будут взимать с нарушителей, будут поступать в бюджет для восстановления поврежденных земель.

Вчера, 12 января, вступил в силу приказ Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины "Об утверждении Изменений к Методике определения размеров ущерба, обусловленного загрязнением и засорением земельных ресурсов через нарушение природоохранного законодательства". Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.

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Этот приказ позволит Госэкоинспекции рассчитывать большие убытки.

Благодаря обновлению документа сумма возмещения, которую рассчитывает Госэкоинспекция за особо сильный и сильный уровни загрязнения, увеличится в 4-6 раза, а среднего – в 2-3 раза. Проще говоря, нарушители, которые сливают химические вещества в почву, заплатят за свое злоупотребление больше, – заявил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

В течение 11 месяцев прошлого года было рассчитано более полумиллиарда убытков за вред, причиненный земельным ресурсам. Средства, взимаемые с нарушителей, поступают в госбюджет для восстановления поврежденных земель.

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