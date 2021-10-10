Сейчас на полях много поздней кукурузы, которая еще не созрела. Недавно в Украине был зафиксированы заморозки, которые могли повредить урожай.

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За последние 5 дней, почти по всей Украине, кроме юга, прошли ночные заморозки. А значит, у кого овощная сладкая кукуруза планировалась на поздний сезон и не успела налить в молочной, молочно-восковой спелости, то, к сожалению, мороз сделал свое холодное дело,

– рассказал владелец компании "Мнагор" Михаил Нагорняк.

Фермер советует в дальнейшем планировать поздний посев таким образом, чтобы сбор урожая был до начала октября. В худшем случае хозяйство несет убытки, ведь погода за несколько дней может уничтожить результаты долгого труда.

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