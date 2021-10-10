Зараз на полях є багато пізньої кукурудзи, яка ще не дозріла. Нещодавно в Україні було зафіксовано заморозки, які могли пошкодити урожай.
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За останні 5 днів, майже по всій Україні, окрім півдня, пройшли нічні заморозки. А отже, в кого овочева солодка кукурудза планувалася на пізній сезон і не встигла налити до молочної, молочно-воскової стиглості, то, на жаль, мороз зробив свою холодну справу,
– розповів власник компанії "Мнагор" Михайло Нагорняк.
Фермер радить у подальшому планувати пізній посів таким чином, щоб збір урожаю був до початку жовтня. У гіршому випадку господарство зазнає збитків, адже погода за декілька днів може знищити результати довгої праці.