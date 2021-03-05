Жители Закарпатья могут насладиться первыми ягодами клубники, но обойдется такое удовольствие недешево.

В Мукачево покупатели уже имеют возможность полакомиться свежей клубникой. Первые тепличные ягоды появились на рынке в конце февраля.

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Продавцы утверждают, что плоды ягоды крупные и сочные, а также очень вкусные. Правда, это удовольствие пока не из дешевых, ведь за килограмм свежей клубники придется выложить 300 гривен.

Также сообщается, что февраль на Закарпатье был теплее, чем на остальной территории Украины. Первые подснежники здесь цвели уже 5 февраля, а температура в тот период поднялась до 10 градусов тепла.

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