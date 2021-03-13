Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О ветеринарной медицине" №1206-ІХ, который парламент принял 4 февраля 2021 года.

Подписанный главой страны документ должен усовершенствовать законодательство в области ветеринарной медицины, в частности, определяет основы:

деятельности в сфере охраны здоровья и благополучия животных

ветеринарной практики

производства и применения ветеринарных препаратов

обращения побочных продуктов животного происхождения

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Закон "О ветеринарной медицине" также предусматривает лицензирование производства и импорта ветеринарных лекарственных средств, государственную регистрацию производства ветеринарных лекарственных средств, их оборот и применение.

В законе прописаны основные принципы обеспечения благополучия животных при содержании и предусматривается ответственность операторов рынка за нарушение требований законодательства о ветеринарной медицине. Таким образом, создается комплексная и удобная в пользовании законодательная основа для ветеринарно-санитарных мероприятий, которая соответствует положениям Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Заключительными положениями установлено, что закон вступает в силу на следующий день после публикпции и вводится в действие через два года со дня вступления в силу. Также предусматриваются льготные и переходные периоды со дня введения закона в действие.

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