Цену на землю будут определять несколько факторов, но средний показатель будет колебаться в районе 2 тысяч долларов.

Формированию цены на земли сельскохозяйственного назначения после открытия рынка земли будет способствовать нормативная оценка земель. Такое мнение высказал исполнительный директор агрохолдинга AGRICOM GROUP Петр Мельник, сообщает электронный землеустроитель FieldBI.

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Именно НГО – первый параметр, ниже которого никто не сможет продать или купить землю. В целом же, цену будут формировать спрос и предложение, которые в свою очередь будут зависеть от: спроса в регионе, наличия инвесторов, наличия конкурентов и других игроков рынка, которые заинтересованы осуществлять обработку земли в конкретном регионе, – сказал Петр Мельник.

По его предположениям, на старте реформы стоимость земли не будет ниже 1 тысячи долларов за гектар. Далее в течение года цена возрастет до 1,5 тысячи долларов, а в отдельных регионах до 2 тысяч, после чего цена остановится на этой отметке.

Также он добавляет, что в отдельных случаях цена составит и 3 тысячи, но это единичные ситуации, поэтому не стоит ориентироваться на такие высокие цифры.

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