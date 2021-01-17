Из-за нестабильной логистики и небольшого предложения цены на огурец показывают наибольшую нестабильность за последние 5 лет.

Цены на импортный тепличний огурец в январе демонстрируют небывалые скачки цены – от 45 до 67 гривен/килограмм. Отечественные тепличники находятся в межсезонье и не могут предложить свою продукцию, сообщает AgroTimes.

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Тенденцию скачка цены заметили на крупнейшем в Западной Украине оптовом рынке "Шувар" и оптовых рынках в Киеве, хотя последние 5 лет цена держалась в диапазоне 46-52 гривен/ккилограмм.

Такие скачки – это момент нестабильной логистики. Спрос на этот овощ есть, а предложение небольшое. И тот товар, который предлагают – не всегда лучшего качества. Часть его приморозилася, часть увяла. В мире продолжается пандемия COVID-19, поэтому грузы на таможнях задерживаются, перевозки растягиваються, – объяснил аналитик рынка "Столичный" Иван Григорьевич.

По наблюдениям аналитика, огурец в январе дорожал всегда. В это время увеличивается спрос на него из-за психологического фактора: покупатели уже соскучились по свежим овощам, а консервированных уже наелись.

Как писал Агро24, торговым сетям не хватает украинских ягод.