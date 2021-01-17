Ціну на землю визначатимуть декілька факторів, але середній показник коливатиметься в районі 2 тисяч доларів.

Формуванню ціни на землі сільськогосподарського призначення після відкриття ринку землі сприятиме нормативна оцінка земель. Таку думку висловив виконавчий директор агрохолдингу AGRICOM GROUP Петро Мельник, повідомляє електронний землевпорядник FieldBI.

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Саме НГО – перший параметр, нижче якого ніхто не зможе продати чи купити землю. Загалом же, ціну формуватимуть попит і пропозиція, які в свою чергу залежатимуть від: попиту в регіоні, наявності інвесторів, наявності конкурентів та інших гравців ринку, які зацікавлені здійснювати обробіток землі в конкретному регіоні, – сказав Петро Мельник.

За його припущеннями, на старті реформи вартість землі не буде нижчою 1 тисячі доларів за гектар. Далі впродовж року ціна зросте до 1,5 тисячі доларів, а в окремих регіонах до 2 тисяч, після чого ціна зупиниться на цій позначці.

Також він додав, що в окремих випадках ціна становитиме і 3 тисячі, але це поодинокі ситуації, тому не варто орієнтуватися на такі високі цифри.

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