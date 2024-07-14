Кто имеет право не платить земельный налог

Согласно Налоговому кодексу Украины от уплаты земельного налога освобождаются лица с инвалидностью первой и второй группы, физические лица, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет, пенсионеры (по возрасту), ветераны войны и физические лица, признаны пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы.

Читайте также Кто в Украине может не платить земельный налог

Освобождение от уплаты налога за земельные участки, предусмотренное для соответствующей категории физических лиц распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах предельных норм:

для ведения личного крестьянского хозяйства – в размере не более 2 гектаров;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок):

в селах – не более 0,25 гектара,

в поселках – не более 0,15 гектара,

в городах – не более 0,10 гектара;

в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара; для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара;

для ведения садоводства – не более 0,12 гектара.

Права иностранцев на землю

Право на бесплатное получение в собственность из земель государственной или коммунальной собственности земельных участков, в пределах указанных предельных норм, имеют граждане Украины.

Важно Иностранные граждане и лица без гражданства не имеют права приобретать право собственности на земельные участки на основании бесплатной передачи из земель государственной и коммунальной собственности. Учитывая указанное, иностранные граждане и лица без гражданства не пользуются льготами по уплате земельного налога.