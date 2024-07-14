Кто имеет право не платить земельный налог
Согласно Налоговому кодексу Украины от уплаты земельного налога освобождаются лица с инвалидностью первой и второй группы, физические лица, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет, пенсионеры (по возрасту), ветераны войны и физические лица, признаны пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы.
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Освобождение от уплаты налога за земельные участки, предусмотренное для соответствующей категории физических лиц распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах предельных норм:
- для ведения личного крестьянского хозяйства – в размере не более 2 гектаров;
- для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок):
в селах – не более 0,25 гектара,
в поселках – не более 0,15 гектара,
в городах – не более 0,10 гектара;
- для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;
- для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара;
- для ведения садоводства – не более 0,12 гектара.
Права иностранцев на землю
Право на бесплатное получение в собственность из земель государственной или коммунальной собственности земельных участков, в пределах указанных предельных норм, имеют граждане Украины.