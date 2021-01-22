Кабмин Украины распорядился провести инвентаризацию части земель зоны отчуждения и зоны обязательного отселения, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Заказчиком работ по разработке технической документации по землеустройству на ориентировочную площадь 32 439,1 гектара выступит Государственное агентство по управлению зоной отчуждения. Эти земли находятся на территории Иванковского и Полесского районов Киевской области, пишет Sud.ua.

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Инвентаризация земель Чернобыльской зоны будет проведена для того, чтобы установить места расположения объектов землеустройства, их границы и размеры, количественные и качественные характеристики земель, а также выявить земли, которые не используются или используются нерационально.

Информация о землях Чернобыльской зоны необходима для эффективного ведения Государственного земельного кадастра, государственного контроля и охраны земель.

Какую площадь занимает Чернобыльская зона?

Общая площадь зоны отчуждения составляет 259 403,8 гектара. На львиной части этих земель (226 964,7 гектара) создан Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. В 2018 году по распоряжению Кабмина там уже происходила инвентаризация земель.

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