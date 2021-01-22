Кабмін України дав розпорядження провести інвентаризацію частини земель зони відчуження та зони обов’язкового відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Замовником робіт із розробки технічної документації із землеустрою на орієнтовну площу 32 439,1 гектара виступить Державне агентство з управління зоною відчуження. Ці землі знаходяться на території Іванківського та Поліського районів Київської області, повідомляє Sud.ua.

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Інвентаризація земель Чорнобильської зони буде проведена для того, щоб встановити місця розташування об’єктів землеустрою, їхні межі та розміри, кількісні та якісні характеристики земель, а також виявити землі, що не використовуються або використовуються нераціонально.

Інформація про землі Чорнобильської зони необхідна для ефективного ведення Державного земельного кадастру, здійснення державного контролю та охорони земель.

Яку площу займає Чорнобильська зона?

Загальна площа зони відчуження складає 259 403,8 гектара. На більшій частині цих земель (226 964,7 гектара) створено Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. У 2018 році за розпорядженням Кабміну там уже відбувалася інвентаризація земель.

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