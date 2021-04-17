То, что выглядит как маленькая драгоценность, на самом деле – жук "золотая черепаха". Это удивительное насекомое обитает в Юго-Восточной Азии и является дальним родственником колорадского жука.

Название этого жучка появилось из-за потрясающего сходства с черепахой, ведь у них также есть панцирь золотистого цвета, который частично прозрачен. Эта защитная оболочка окутывает тело насекомого и даже выходит за его пределы. Под ней прячутся крылья.

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Этого особенного жука можно встретить в Китае, Мьянме, Таиланде или Камбодже. Это лишь некоторые из мест, где вам может посчастливиться увидеть его золотой отблеск на зеленой листве.

О жуках "золотая черепаха"

Золотистые жуки питаются листьями растений из семейства березовых. Эти насекомые редко бывают настолько многочисленными, чтобы наносить серьезный вред природе. Чаще всего следы их жизнедеятельности можно заметить по многочисленным дыркам на листьях. Но вы, скорее всего, найдете их с тыльной стороны растения, потому что они предпочитают быть скрытыми.



Жуки "золотая черепаха" / Фото My Modern Met



Насекомые имеют золотистый панцирь / Фото My Modern Met

Взрослые насекомые откладывают яйца на кормовых растениях целыми связками в среднем по 20 штук в каждой. Личинки появляются через 10 дней и уже через 2 – 3 недели готовы к метаморфозе.

"Золотые черепахи" имеют много естественных врагов. Среди них – представители двукрылых, а также хищные жуки, клопы и другие насекомые.



Жуки "золотая черепаха" выглядят как драгоценность / Фото My Modern Met



Жуки "золотая черепаха" питаются листьями / Фото My Modern Met

Способны менять цвет

"Золотые черепахи" также обладают способностью менять цвет в любое время, когда им это необходимо. Такое изменение происходит благодаря микроскопическим клапанам, которые регулируют уровень влажности под их панцирем.



Жуки "золотая черепаха" способны менять цвет / Фото My Modern Met