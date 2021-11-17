Секрети топінамбуру: селекціонер розказав, як зібрати небувалий врожай

Правильний вибір сорту та контрольоване вирощування дозволять суттєво підняти врожайність топінамбуру.

Так запевняє завідувач кафедри овочівництва Національного університету біоресурсів і природокористування України, селекціонер Зеновій Сич.

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Дослідження науковців свідчать: в Україні сорти топінамбуру з рожевими коренеплодами дають кращий врожай і мають вирівняну поверхню. Цьогоріч саме така «рожева» культура сорту Делікатесний, селекції Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка, дала врожай до 75 тонн з гектара.

У нас небувалий врожай – кожна рослина дає відро бульб, – радіє Сич. – Висаджували сорт Делікатесний з рожевими бульбами. Наразі вегетація продовжується…

Секрети врожайності



Зеновій Сич демонструє врожай / Фото: фейсбук Zenon Sych​

Селекціонер каже, що для кращої врожайності потрібно щорічно викопувати і пересаджувати рослини на нове місце (найкраще це робити восени).

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Те, що буде самовільно сходити на старому місці виполюємо як бур'ян. Дуже важливо проводити добір садивних бульб за принципом – висаджуємо лише найкращі вирівняні бульби з найкращих кущів. Також у кожну ямку потрібно вкинути по 1 столовій ложці нітроамофоски та по пів кілограма перегною, – поділився рецептом успіху Зеновій Сич.