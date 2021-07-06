Сезон кавунів: коли українцям чекати початку

Цього року через погоду із запізненням почався сезон усіх овочів, фруктів та ягід. Не стануть виключенням і кавуни.

Аграрії з півдня України повідомляють, що ранніх баштанних цього року очікувати не варто. Вони вже двічі пересівали баштан, внаслідок чого збір врожаю зміститься на серпень та вересень.

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Також вони прогнозують, що ціни на кавуни будуть високими. Ранні сорти, які вирощені під плівкою та не відрізняються хорошими смаковими якостями, на оптових ринках продають по 20 гривень за кілограм.

Польові кавуни будуть дешевшими, але через дощову холодну погоду вони дозріють не скоро.

Тож сезон кавунів розпочнеться не скоро, а ціна на них буде не надто демократичною.

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