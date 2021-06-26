Сезон вишні стартував: які ціни і прогнози на врожай

Цього тижня в Україні стартував сезон вишень. На прилавках їх ще мало, але, незважаючи на певний дефіцит, ціни цілком доступні.

Через несприятливі погодні умови цьогоріч збирання вишні розпочалося приблизно на тиждень пізніше. Ягод на ринках поки що мало, але ціни невисокі і, на думку експертів, вони будуть знижуватися.

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Ще на початку тижня перші невеликі партії вишні продавалися на ринку по 30-40 гривень за кілограм, а вже сьогодні ягоди коштують близько 25 гривень. Хоча їх, як і раніше, ще небагато.

Виробники вишень пояснюють зниження цін уже на самому початку сезону тим, що попит на ягоду невисокий. І це при тому, що черешня цьогоріч не складає конкуренцію, бо не вродила. Крім того, не поспішають починати закупівлю вишні переробні підприємства – для них навіть нинішня ціна є не прийнятною.

Яким буде урожай вишні?

Експерти вважають, що цього сезону урожай вишні буде високим. Бо вишня з усіх кісточкових найменше постраждала від несприятливих погодних умов (на відміну від уже згаданої черешні, а також абрикос і персиків). Тому оператори ринку і виробники припускають, що наступного тижня вишня знову суттєво впаде в ціні.

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