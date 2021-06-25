Виробники черешні в Україні сподівалися, що 2021 рік стане ледве не рекордним за обсягом збору ягоди. Але погода "зламала" прогнози – весняні заморозки та надмірна кількість опадів на початку літа принесли великі збитки садівникам, розповів голова Асоціації розвитку інтенсивного садівництва Черкащини Олександр Маценко.

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Черешня – продукт розкоші. В цілому по Черкащині та й по Україні черешні буде мало: південь, Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська області – черешні практично не має, – пояснює Маценко. – За десять років такого дефіциту ще не було. Навіть торік при дев’яти градусах морозу була черешня. В цьому році менше черешні, а ціна на неї буде вища – приблизно 100-120 гривень за кілограм.

Безжалісна погода

Погоджується з колегою і також сварить погоду Тетяна Малюк, заступниця директора Мелітопольської дослідної станції садівництва ім М. Ф. Сидоренка. Коли черешня почала цвісти, в кінці квітня – на початку травня, були заморозки, а початок літа видався прохолодним і дощовим, каже експертка, – через такі погодні умови урожай черешні не встигають збирати, вона насичується вологою і гниє.



Якісної черешні буде мало / Фото Pixabay

Квітучої черешні дійсно було багато, пише Inform.zp. Це давало можливість садівникам сподіватися на рекордні врожаї. Але природа внесла корективи. Мелітополь постраждав менше, в межах міста температура не так сильно опускалася, пояснює Малюк, і це дозволило сформувати хороший урожай. Але пішли дощі, і черешня гниє, лопається – страждають ранні сорти, ультраранні і починають пошкоджуватися ранньо-середні сорти.

Великі втрати черешні

Керівник служби комунікацій асоціації "Ягідництво України" Тетяна Смірнова резюмує, що деякі виробники черешні втратять левові частки врожаю.

Втрати вже коливаються від 20% врожаю до 80%. Загалом якісної черешні буде небагато, і ціна на неї триматиметься доволі високою, – каже Смірнова.

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