Кондитери страждають від високих цін на цукор, оскільки він складає значну частину усіх виробів. Через це ціни на вітчизняні кондитерські вироби зросли аж на 15 – 20%.

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Разом з тим підняття цін не компенсувало всіх втрат, тому частина галузі працює з від’ємною рентабельністю. Внаслідок цього зростає імпорт європейських солодощів, у 2021 році показник виріс аж на 20%.

Також 200 мільйонів гривень через подорожчання цукру втратили підприємства хлібопекарської галузі, про втрати заявляють і виробники безалкогольних напоїв.

Виробники просять тимчасово скасувати мито на імпортований цукор, аби мати змогу вирівняти ситуацію на ринку.

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