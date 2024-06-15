Що відомо про спільну сумісну власність

Спільна сумісна власність означає, що земельна ділянка належить двом або більше особам без чіткого розподілу часток між учасниками цієї власності. В статті 89 Земельного кодексу України викладено повний перелік обставин, які призводять до виникнення права на спільну сумісну власність на земельну ділянку.

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Таким чином, усі співвласники мають однакові права на володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою. Так, у спільній сумісній власності перебувають земельні ділянки:

подружжя;

членів фермерського господарства, якщо інше не передбачено угодою між ними;

співвласників жилого будинку;

співвласників багатоквартирного будинку.

Зауважте! Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою спільної сумісної власності здійснюються за договором або законом. Співвласники земельної ділянки, що перебуває у спільній сумісній власності, мають право на її поділ або на виділення з неї окремої частки.

А розділ земельної ділянки, яка перебуває у спільній сумісній власності, з виокремленням частки кожного співвласника, може відбуватися тільки після визначення розміру земельних часток, які є рівними, якщо інше не передбачено законом або встановлено судом.

Що відомо про спільну часткову власність

Спільна часткова власність на земельну ділянку означає, що ця ділянка належить двом або більше особам, які мають визначені частки у праві власності згідно зі статтею 86 Земельного кодексу України.

Право спільної часткової власності на земельну ділянку виникає в таких випадках:

при добровільному об’єднанні власниками належних їм земельних ділянок;

при придбанні у власність земельної ділянки двома чи більше особами за цивільноправовими угодами;

при прийнятті спадщини на земельну ділянку двома або більше особами;

за рішенням суду;

в інших випадках, встановлених законом.

Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, яка знаходиться у спільній частковій власності, здійснюються за домовленістю всіх співвласників згідно з договором. У випадку відсутності згоди, питання вирішується у судовому порядку.

Зауважте! Договір про спільну часткову власність на земельну ділянку укладається в письмовій формі та посвідчується нотаріально.