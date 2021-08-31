Щоб подолати демографічну кризу: в Японії селяни створюють на рисових полях живі картини

31 серпня 2021 , 06:20
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Джерело:

Atlas Obscura

В японському селі Інакадате рисові поля щороку перетворюються на гігантські твори мистецтва. За допомогою різних сортів рису місцеві мешканці відтворюють сцени з відомих фільмів.

За допомогою цього трюку місцевій владі вдалося заманити до себе туристів і отримати дохід, яким погасили значну частину боргу Інакадате. Також вони сподіваються врятувати село від занепаду, адже з кожним роком його населення повільно скорочується.

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Починали з простих фігур

В Інакадате проживає менш ніж 8000 людей. Переважно це – фермерські сім’ї, молоді члени яких виїжджають у міста в пошуках роботи. А ті, хто залишається, рідко одружуються, тому у селі важко побачити дітвору.

Така невтішна демографічна криза разом із зростанням боргу у 1993 році спонукала місцеву владу проявити креативність. В Інакадате вирощують рис щонайменше 2000 років, а поля настільки великі, що іноді сягають у небокрай. Тож адміністрація вирішила цим скористатися.

Спочатку кілька сотень селян висадили рис у формі трикутника, щоб зобразити гору Івакі. Зображенням було простим і великого успіху не принесло. Однак люди не втрачали надії і з кожним роком конструкції ставали все більш продуманими та складними.


Селяни висаджують рисові картини / Фото Atlas Obscura

Як створюють рисові шедеври

  • Тему рисових творів сільська рада планує на рік вперед.
  • Дизайн створює колишній вчитель мистецтв Ацуші Ямамото.
  • Він робить на комп’ютері деталізований проєкт, використовуючи фотографію чи інше зображення.
  • Основне завдання звести сотні, а то й тисячі кольорів до семи – саме стільки барв має сільськогосподарський рис.
  • Для фону плантатори використовують повсякденний сорт під назвою асаюкі, плюс 3 історичні види рису, решта – генетично модифіковані штами.
  • Усі сорти їстівні, тож коли збирають урожай, його роздають відвідувачам.


Колишній вчитель мистецтв Ацуші Ямамото / Фото Atlas Obscura

Сотні тисяч відвідувачів щороку

Нині на двох рисових полях Інакадате працює приблизно 1300 волонтерів, більшість з яких – місцеві мешканці. За чверть століття вони відтворювали сцени із "Зоряних воєн" та "Віднесених вітром", зображали самураїв, аніме-персонажів і навіть відомих акторів, зокрема Мерилін Монро.


Сцена із "Зоряних воєн" / Фото Atlas Obscura

Село побудувало оглядову вежу, вартість якої становить 300 ієн (приблизно 70 гривень) за вхід, а місцеві магазини продають їжу та сувеніри для туристів.

У 2016 році на рисову Годзіллу приїхали подивитися 340 000 відвідувачів, а через 3 роки число глядачів перевищило 200 000. Такий приплив туристів значно покращив фінансове становище села. Зокрема, у 2019 році борг вже становив приблизно 30 мільйонів доларів, а ще 10 років тому він був втричі більшим.


Рисові поля Інакадате у 2014 році / Фото Atlas Obscura

Коронавірус змусив змінити формат

У 2020 році, коли увесь світ пішов на карантин через пандемію коронавірусу, Інакадате відмовилося від рисових картин. Однак, цього року на одному з полів селяни створили сцену з популярного в Японії фільму "Ітомічі". Головною героїнею картини є школярка, яка володіє талантом грати на старовинному інструменті цугару-шамісен.


Цьогорічна сцена з фільму "Ітомічі" / Фото Atlas Obscura

Селяни не випадково обрали саме цей фільм, адже режисер і зірка стрічки родом з префектури Аоморі, до якого відноситься й Інакадате.

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Наразі шедевр неможливо побачити наживо – оглядовий майданчик закритий для відвідувачів. Однак його можна роздивитися на сайті. І хоча населення села все ще повільно скорочується, адміністрації таки вдалося привернути до себе увагу всього світу.

Автор: Іванна Кутнів