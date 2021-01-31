Швейцария и в дальнейшем будет поддерживать украинских аграриев
Проект "Улучшение устойчивого сельского хозяйства в Украине", который внедряется при поддержке Швейцарского бюро сотрудничества в Украине и компанией Nestle в сотрудничестве с Бернским университетом прикладных наук, будет продолжено в 2021 году.
Источник: ИП АПК України
Об этом было объявлено во время заседания руководящего комитета проекта "Улучшение устойчивого сельского хозяйства в Украине".
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Этот проект имеет важное значение для развития сельского хозяйства в Украине, а также в рамках обеспечения продовольственной безопасности, которая сейчас является ключевым элементом государственной политики многих стран. Украина, как основной экспортер сельскохозяйственной и пищевой продукции, поддерживает реализацию проектов, которые поддерживают постоянное производство аграрной продукции и развивают малых и средних производителей, – отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.
Участники мероприятия обсудили результаты деятельности проекта в 2019-2020 годах и последующие шаги для реализации в 2021 году.
В рамках проекту были отобраны фермерские хозяйства, на примере которых будет внедрена экспериментальная бизнес-модель консультирования. Отобранным ФГ будет предоставлено консультационное сопровождение по внедрению лучших технологий выращивания пшеницы и горчицы для дальнейшего производства пшеничной муки и семян горчицы. Их опыт будет использован для дальнейшего анализа и совершенствования модели консультирования.
Источник: 24 канал
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