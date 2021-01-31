Швейцарія й надалі підтримуватиме українських аграріїв

Проєкт " Покращення сталого сільського господарства в Україні", який впроваджується за підтримки Швейцарського бюро співробітництва в Україні та компанією Nestle у співпраці з Бернським університетом прикладних наук, буде продовжено у 2021 році.
Джерело: ІП АПК України
Про було оголошено під час засідання керівного комітету проекту "Покращення сталого сільського господарства в Україні".
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Цей проєкт має важливе значення для розвитку сільського господарства в Україні, а також в рамках забезпечення продовольчої безпеки, яка наразі є ключовим елементом державної політики багатьох країн. Україна, як основний експортер сільськогосподарської та харчової продукції, підтримує реалізацію проєктів, які підтримують стале виробництво аграрної продукції та розвивають малих і середніх виробників, – зазначив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький.
Учасники заходу обговорили результати діяльності проєкту за 2019-2020 роки і подальші кроки для реалізації у 2021 року.
В рамках проєкту було відібрано фермерські господарства, на прикладі яких буде впроваджена експериментальна бізнес-модель дорадництва. Відібраним ФГ буде надано консультаційний супровід з впровадження кращих технологій вирощування пшениці та гірчиці для подальшого виробництва пшеничного борошна та насіння гірчиці. Їх досвід буде використаний для подальшого аналізу та вдосконалення моделі дорадництва.З якими країнами Україна має торгівельні контракти на реалізацію сільськогосподарської продукції? Читайте в матеріалах Агро24 "Українські супермаркети продають литовську картоплю" та "Йорданія придбала українську пшеницю".