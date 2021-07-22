Сім літрів на день: які кози дають стільки молока

Кози – доволі популярні тварини у домашніх господарствах. В Україні почали розводити кіз, які можуть потішити великою кількістю молока.

У Донецькому районі Лариса Гурова має особливих кіз – англо-нубійських. В цих тварин горбатий ніс та висячі вуха. Самець важить до 90 кілограм, самка — 70 кілограм.

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Ці кози добре почуваються як взимку, так і влітню спеку, адже густа коротка шерсть захищає їх від холоду, а з настанням тепла вона дещо рідшає.

Вирощую тільки ручних кіз, бо їх легше глядіти. Лащаться до рук, як собаки.­ ­Молока дають до 7 літрів на день, – розповіла господиня.

Жирність молока цих кіз складає 5%, воно не має специфічного запаху. Вони дояться 10 місяців, а злучати їх можна з 10-місячного віку. На рік ці кози народжують 2 – 3 козенят. Англо-нубійські кози не хворіють та різноманітно харчуються.

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