Сир та сирний продукт: як легко відрізнити

Твердий сир – один з найбільш улюблених продуктів українців. Але трапляються випадки, коли недобросовісні продавці продають споживачам сирний продукт.

На смак сирний продукт може нічим не відрізнятися від сиру. Але для нашого організму він не несе жодної користі.

Цікаво BASF виводить на ринок перший гібрид соняшника традиційної системи вирощування

Оскільки у сирному продукті використовуються тваринні жири, його часте вживання матиме негативні наслідки. Зокрема, це погіршення обміну речовин, погіршення роботи печінки тощо.

Оскільки молоко нині дороге, а сир повністю зроблений з молока, перший фактор – ціна продукту. Хоча експерти зазначають, що собівартість сиру не співрозмірна з його ціною для споживача.

Окрім того, сирний продукт має надмірний запах. Натуральний сир лише злегка пахне молоком.

Також слід звертати увагу на вигляд: сирний продукт в’язкий і ламкий, а натуральний – твердий та пружний.

Покупцям варто очікувати подорожчання молочної продукції. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24