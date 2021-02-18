Нові рослини вирізняються неймовірними смаковими якостями. Американські споживачі часто скаржилися на відсутність смаку у полуниці.

Селекціонери Каліфорнійського університету в Девісі готові вивести на ринок два нові сорти полуниці: UCD Finn і UCD Mojo. Вчені повідомляють, що вони більш солодкі за своїх попередників.

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Ці сорти були створені, щоб забезпечувати споживачів якісною і смачною ягодою з кінця літа і до початку різдвяних свят. UCD Finn і UCD Mojo замінять сорт суниці Portola, висаджування якого починають влітку, а збір восени і взимку, – розповів професор і директор селекційної програми Каліфорнійського університету Стів Кнапп.

Наразі полуниця сорту Portola користується великою популярністю у фермерів через свою високу врожайність. Разом з тим споживачі неодноразово стверджували, що ягоді не вистачає смаку.

Ягоди сортів UCD Finn і UCD Mojo солодші, ніж у сорту Portola, плоди великі, добре підходять для реалізації протягом всього сезону збору врожаю. Рослини відрізняються високою врожайністю.

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