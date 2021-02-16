Україна нарешті зможе імпортувати рибу з Великої Британії. Департамент довкілля, продовольства і сільських справ Великої Британії та Північної Ірландії (DEFRA) узгодив відповідний сертифікат.

Як розповіла голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька, після виходу Великої Британії з Європейського Союзу Україна має заново погоджувати угоди та сертифікати для здійснення двосторонньої торгівлі.

До речі Браконьєри вивозять з України тисячі співочих птахів: об'єми контрабанди вражають

Вона переконана, що для України Велика Британія є важливим стратегічним торговельним партнером.

Наше завдання, щоб споживачі обох країн були у виграші, а бізнес побачив для себе ситуацію “він-він”. Зараз ми працюємо в режимі 24/7 для того, щоб Україна та український бізнес отримали найкращі умови, а українські споживачі — доступ до якісних товарів із Великої Британії, — сказала вона.

Узгодження міжнародних сертифікатів на експорт є двостороннім процесом. Тому працівники Держпродспоживслужби опрацьовують сертифікати для експорту української продукції до Великої Британії.

Згідно прогнозів, експорт продукції з України цьогоріч поб'є усі рекорди. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Український агроекспорт-2021 поб’є всі рекорди".