Новые растения отличаются невероятными вкусовыми качествами. Американские потребители часто жаловались на отсутствие вкуса у клубники.

Селекционеры Калифорнийского университета в Дэвисе готовы вывести на рынок два новых сорта клубники: UCD Finn и UCD Mojo. Ученые сообщают, что они слаще своих предшественников.

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Эти сорта были созданы, чтобы обеспечивать потребителей качественной и вкусной ягодой с конца лета и до начала рождественских праздников. UCD Finn и UCD Mojo заменят сорт клубники Portola, высадку которого начинают летом, а сбор осенью и зимой, – рассказал профессор и директор селекционной программы Калифорнийского университета Стив Кнапп.

Сейчас клубника сорта Portola пользуется большой популярностью у фермеров из-за своей высокой урожайности. Вместе с тем потребители неоднократно утверждали, что ягоде не хватает вкуса.

Ягоды сортов UCD Finn и UCD Mojo слаще, чем у сорта Portola, плоды крупные, хорошо подходят для реализации в течение всего сезона сбора урожая. Растения отличаются высокой урожайностью.

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