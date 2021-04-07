Снеки без алергенів: в США створили нові унікальні батончики

Чиказький стартап Blake’s Seed Based розробив снеки, які не містять восьми найсильніших алергенів — арахісу, горіхів, пшениці, сої, яєць, молочних продуктів, риби та молюсків.

Нові баточники без алергенів складаються з насіння, нуту, листкової лободу та хрусткого рису. Ароматизаторами виступають малина, ананас або чорниця з лимоном.

До теми Корисна сіль: вражаюча інновація американського стартапу

Поєднання гарбузового насіння, насіння соняшнику та насіння коричневого льону додає поживності, аромату та хрусткості новим батончикам.

Батончики засновник проєкту Blake’s Seed Based Блейк Соренсон створив насамперед для себе, адже ще в дошкільному віці отримав діагноз "смертельна алергія на горіхи". Три роки тому Соренсон розробив початкові рецепти своїх батончиків на основі насіння для проєкту бізнес-школи.

Українські аграрії отримають додаткову підтримку від держави. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24